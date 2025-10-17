Delimitación de carriles con pintura blanca en vialidades de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar el orden y la seguridad en la circulación, el gobierno a cargo de Javier Díaz González lleva a cabo trabajos de delimitación de carriles con pintura blanca en diversos bulevares de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" recorren de manera permanente las principales vialidades como parte del mantenimiento a la infraestructura vial, con el fin de ofrecer mayor orientación a los conductores, reducir accidentes y agilizar el tránsito vehicular, especialmente en zonas de alta afluencia de Saltillo.

Ejemplo de esto, son los trabajos de delimitación de carriles viales realizados por parte de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública en el bulevar Fundadores, así como del distribuidor vial El Sarape y en Paseo de la Reforma.

Estas acciones contemplan la aplicación de pintura blanca de tipo reflectante, lo que permite una mejor visibilidad durante la noche o en condiciones de poca luz, y ofrecer mayor seguridad a motociclistas y automovilistas en la ciudad.

Estas acciones se suman a las realizadas de manera permanente en bulevares como Francisco Coss, Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio, Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Eulalio Gutiérrez Treviño, Mirasierra, entre muchos más.

Saltillo, con más espacios dignos

A fin de conservar en buenas condiciones los espacios de descanso y garantizar la seguridad de las y los visitantes, el Gobierno de Saltillo realiza trabajos de pintura y limpieza en los panteones municipales de la ciudad.

Brigadas de "Aquí Andamos" intervinieron los diversos espacios del Panteón La Paz, ubicado a un costado de la carretera Saltillo-Torreón, con diversas acciones como el retiro de maleza, basura y escombros, así como la aplicación de pintura y cal en pasillos y áreas comunes, esto con el fin de mejorar la imagen y preservar la infraestructura de los cementerios municipales.

El gobierno a cargo de Javier Díaz destacó la importancia de mantener estos espacios en condiciones dignas, como una muestra de respeto hacia quienes descansan en ellos y hacia las familias que acuden a visitarlos.

De manera simultánea, cuadrillas municipales deshierbaron y eliminaron la basura y escombro acumulado en la plaza pública de la colonia Ampliación Morelos.

En este sitio ubicado entre las calles G y H, así como 15 y 17, las y los vecinos agradecieron los trabajos realizados en las áreas verdes, donde ahora pueden disfrutar en familia de manera segura y limpia.

A su vez, el Ayuntamiento de Saltillo reforzó los trabajos en la reconstrucción de la banqueta del lado sur de la Calzada Francisco I. Madero, a la altura de su cruce con la Calzada Emilio Carranza, en el Distrito Centro de la ciudad.

Estas acciones se realizan con el objetivo de ofrecer mayor seguridad y promover la movilidad urbana en esta zona de alta afluencia peatonal en la ciudad.

El Gobierno Municipal atiende las peticiones de la ciudadanía respecto a servicios públicos en la localidad, a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08.