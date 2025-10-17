Encuentran a mujer de 70 años sin vida en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Una mujer de 70 años, identificada como Guadalupe "N", fue encontrada sin vida la mañana de este viernes en su domicilio ubicado sobre la calle Benemérito de las Américas, en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer padecía diabetes e hipertensión, condiciones que presuntamente influyeron en su decisión de poner fin a su vida. Paramédicos de la Secretaría de Salud arribaron al lugar y confirmaron que la adulta mayor ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila realizaba las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y confirmar las causas del deceso.