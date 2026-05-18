Cristy Amezcua presenta propuestas en San Pedro: campaña rumbo a elecciones

San Pedro, Coah.- A paso firme, Cristy Amezcua González, candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a la diputación local por el Distrito 04, continúa recorriendo los distintos municipios para llevar sus propuestas de frente a la ciudadanía, manteniendo la cercanía, el diálogo directo y el trabajo en territorio como parte de su campaña rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio.

Este lunes, la candidata de la alianza PRI-UDC recorrió diversos ejidos del municipio de San Pedro, donde sostuvo encuentros con mujeres, jóvenes y adultos mayores para presentar sus propuestas, además de escuchar de manera directa las inquietudes y necesidades de la población, mismas que serán integradas a su agenda y plan de trabajo legislativo.

Durante sus recorridos casa por casa y reuniones comunitarias, Cristy Amezcua destacó la importancia de mantener un gobierno cercano a la gente, que escuche y atienda las necesidades de cada comunidad, señalando que el contacto directo con la ciudadanía permite construir propuestas sólidas y enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias.

Una de sus principales propuestas es fortalecer el presupuesto destinado a la seguridad, con el objetivo de redoblar las acciones de prevención, vigilancia y coordinación que permitan mantener la paz y tranquilidad en todas las regiones del estado, consolidando a Coahuila como una de las entidades más seguras de México.

Asimismo, Amezcua González señaló que desde el Congreso del Estado impulsará iniciativas enfocadas en el desarrollo económico y social, promoviendo mayores apoyos para el campo, el fortalecimiento de la infraestructura urbana y rural, mejores servicios de salud, educación de calidad y programas que permitan generar más empleo y oportunidades para las familias del Distrito 04.

"La mejor manera de hacer campaña es recorriendo las calles, visitando las comunidades y escuchando a la gente de frente. Nuestro compromiso es seguir cerca de las familias y trabajar unidos para que Coahuila continúe siendo uno de los estados más seguros y con mayor desarrollo del país", expresó la candidata.

De igual manera, la aspirante a la diputación local afirmó que continuará recorriendo cada rincón del distrito, sumando voluntades y fortaleciendo un proyecto cercano a la ciudadanía, basado en experiencia, resultados, propuestas y trabajo permanente en beneficio de las familias coahuilenses.