Trabajadores de Nacional Monte de Piedad avanzan en huelga en Monclova

Después de nueve meses de huelga, trabajadores sindicalizados de Nacional Monte de Piedad informaron que las negociaciones con la administración registran avances y mantienen la expectativa de alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto laboral.

Víctor Manuel González Moreno, uno de los manifestantes que permanece al exterior de la sucursal de Monclova, señaló que el viernes sostuvieron un nuevo acercamiento con representantes de la institución y que el lunes continuarán las mesas de diálogo.

"Van en pláticas que todavía no se pueden mencionar porque podrían entorpecer las negociaciones", comentó.

Explicó que uno de los principales temas en discusión es la presunta violación al contrato colectivo de trabajo relacionada con el respeto a la antigüedad de los empleados para acceder a promociones internas.

Según el trabajador, las vacantes debían asignarse conforme al escalafón; sin embargo, aseguró que fueron otorgadas a integrantes de otro sindicato, dejando sin oportunidad de ascenso a empleados con entre 25 y 30 años de servicio.

Precisó que el conflicto no dejó trabajadores despedidos, ya que todos conservan su empleo, aunque consideró que se vulneraron sus derechos laborales al no respetarse el mecanismo de ascensos.

González Moreno indicó que la huelga involucra a alrededor de 2 mil trabajadores sindicalizados en el país. En la sucursal de Monclova participan cuatro sindicalizados y tres empleados de confianza.

La huelga estalló en septiembre de 2024 tras desacuerdos entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad y la institución durante la revisión del contrato colectivo de trabajo. Desde entonces, las sucursales permanecen cerradas mientras continúan las negociaciones.

El trabajador aseguró que el movimiento continuará hasta que exista un acuerdo que garantice el respeto al contrato colectivo, aunque destacó que los recientes acercamientos representan una señal positiva para alcanzar una solución.