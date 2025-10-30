Renovación de estructuras municipales del PRI en Coahuila

Coahuila de Zaragoza.- El Partido Revolucionario Institucional continúa avanzando en la renovación de sus estructuras municipales, con la toma de protesta de las nuevas dirigencias en Acuña y Jiménez, donde se refrendó el compromiso de seguir trabajando con unidad, resultados y cercanía con la gente.

Durante ambos eventos, el secretario de Organización del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, reconoció el liderazgo del gobernador y primer priista del estado, Manolo Jiménez Salinas.

"Nuestro primer priista del estado ha demostrado con hechos que el PRI sabe gobernar y sabe cumplir, consolidando un gobierno con visión clara, cercanía social y resultados tangibles para las familias coahuilenses", dijo.

En Acuña, asumieron la dirigencia municipal Salvador José Cano y María Eugenia Calderón, a quienes Robles Loustaunau les expresó su respaldo y confianza para fortalecer la presencia del partido en cada colonia, barrio y ejido del municipio.

Asimismo, reconoció el trabajo de Juan Carlos Mendoza Lerma y Karla Sánchez, por mantener viva y fuerte la marca PRI durante su gestión.

Por su parte, en Jiménez rindieron protesta Verónica Ibarra y Hernán Limón como nuevos dirigentes municipales, acompañados por la primera priista del municipio, Claudia Maribel González Espinoza, y la delegada política regional, Sonia Villarreal Pérez.

Robles destacó también la labor de Luis Mario Cruz y Nohemy Quijas, quienes concluyen su periodo al frente del comité, dejando estructuras sólidas y un priismo comprometido con su comunidad.

"El PRI de Acuña y el PRI de Jiménez no se doblan ni se rinden; en 2026 saldrán con toda la fuerza de su militancia. Cuando el PRI está unido, no hay fuerza que lo detenga, no hay reto que lo doble y no hay meta que no conquiste", expresó.

Con estos relevos, el Revolucionario Institucional se acerca a la conclusión del proceso de renovación de sus comités municipales en todo el estado, manteniendo el paso firme hacia la consolidación de estructuras territoriales que respaldan los buenos gobiernos priistas.