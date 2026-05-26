Tornados supercelda causan daños en Acuña y Jiménez: Meteorología Norte

Acuña, Coahuila.- Una jornada meteorológica considerada histórica se registró este martes en el norte de Coahuila, luego de que se confirmara de manera preliminar la presencia de tres tornados supercelda en los municipios de Acuña, Zaragoza y Jiménez.

De acuerdo con información difundida por Meteorología Norte, los fenómenos fueron documentados mediante evidencia física y videos captados por ciudadanos en distintas zonas de la región.

Dos de los tornados fueron observados en los márgenes del municipio de Acuña, mientras que otro se registró en el municipio de Jiménez, cerca de la carretera federal 29.

Las autoridades y observadores meteorológicos señalaron que los fenómenos provocaron daños materiales importantes en algunos ejidos, entre ellos Santa Eulalia y Lázaro Cárdenas, además de afectaciones en carreteras, postes de energía eléctrica y árboles derribados.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni víctimas mortales derivadas de los fenómenos climatológicos.

Aunque aún no existe una evaluación oficial sobre la intensidad de los tornados, especialistas estimaron preliminarmente que podrían ubicarse entre las categorías EF0 y EF2 de la escala Fujita Mejorada, tomando en cuenta los daños observados en las zonas afectadas.

Meteorología Norte advirtió que actualmente la región atraviesa el pico de la temporada de tormentas severas y tornados, por lo que exhortó a la población a mantenerse alerta y seguir los reportes meteorológicos oficiales.

Asimismo, destacaron que el norte de Coahuila forma parte de una zona con alta incidencia tornádica y señalaron que este tipo de fenómenos ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años.