Protección Civil exhorta a escuelas de Monclova a realizar inspecciones

SABINAS, COAH.- Tras el reciente accidente registrado en un plantel educativo en la ciudad de Monclova, el director de Protección Civil, Sebastián Jaime Arellano, exhortó a las autoridades escolares de todos los niveles a solicitar inspecciones preventivas en sus instalaciones, con el objetivo de reducir riesgos y evitar incidentes que puedan poner en peligro a estudiantes y personal docente.

El funcionario calificó el hecho como lamentable y destacó que el departamento a su cargo mantiene revisiones constantes en áreas de juego, espacios comunes y estructuras dentro de las instituciones educativas. Señaló que estas acciones permiten detectar condiciones inseguras y emitir recomendaciones oportunas para su corrección.

Jaime Arellano explicó que durante las inspecciones se elaboran oficios dirigidos a la Secretaría de Educación Pública, mediante los cuales las escuelas pueden gestionar recursos y reparaciones necesarias en las zonas señaladas. Indicó que entre las principales fallas detectadas se encuentran cableados eléctricos en mal estado, alcantarillas sin tapa, escalones con desniveles, escaleras deterioradas y techumbres dañadas.

Asimismo, informó que Protección Civil trabaja de manera permanente con planteles de nivel básico, medio superior y superior mediante pláticas de primeros auxilios y la conformación de comités internos de protección civil integrados por docentes y estudiantes. Detalló que recientemente personal de la corporación y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al Jardín de Niños Gabriela Mistral, donde realizaron un recorrido preventivo y actividades de convivencia con los menores, incluyendo la presentación de la motobomba.

Finalmente, el director reiteró que la dependencia permanece a disposición de todas las instituciones educativas interesadas en recibir asesoría y revisiones preventivas. Puso a disposición el número 861 126 46 17 para solicitar visitas y dar seguimiento a las observaciones emitidas, subrayando que el objetivo principal es fortalecer la cultura de la prevención tanto en los planteles como en los hogares.