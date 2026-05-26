Fallece Blanca Vitela, líder comunitaria en Muzquiz: un legado inolvidable

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El municipio de Múzquiz se encuentra de luto tras el fallecimiento de Blanca Teresita Vitela Vitela, reconocida por su liderazgo en la colonia 28 de Noviembre, donde dejó un importante legado entre quienes la conocieron y trabajaron a su lado.

Vitela fue una de las fundadoras del fraccionamiento, destacándose siempre por su compromiso con la comunidad y su capacidad de gestión en beneficio de los habitantes de la zona. Su labor social la convirtió en una figura clave dentro del desarrollo de la colonia.

A lo largo de su vida, militó en diversos partidos políticos, participando activamente en proyectos y acciones que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población. En cada espacio donde fue invitada, aportó su esfuerzo y dedicación.

Su trayectoria política incluyó el cargo de regidora por UDC en la administración municipal 2003-2005, bajo el gobierno del entonces alcalde José Humberto Múzquiz Guedea (+), donde se ganó el respeto de representantes de todos los partidos.

Era reconocida por hablar fuerte y sin miedo, defendiendo siempre sus ideales y las necesidades de la ciudadanía.

Con su partida, Teresa Vitela deja un vacío en la vida política y social de Múzquiz, pero también un ejemplo de compromiso y valentía que permanecerá en la memoria de quienes compartieron con ella la lucha por construir una mejor comunidad.