Necesarios incentivos para cambiar a pagos digitales

SALTILLO, COAH. - Ante las propuestas del gobierno federal para reducir el uso de efectivo y fomentar los pagos electrónicos, Luis Arizpe Jiménez, vicepresidente del Consejo de Administración de Arca Continental, planteó acompañar esta transición con incentivos que favorezcan la inversión y el crecimiento económico.

El empresario consideró que promover una mayor utilización de transferencias digitales puede contribuir a mejorar el control de las finanzas personales, aunque reconoció que el nivel de informalidad económica representa uno de los principales retos para disminuir el uso de efectivo en México.

"Debe haber incentivos, políticas fiscales de incentivos para poder seguir invirtiendo y poder seguir creciendo, no estas medidas restrictivas y que paguen justos por pecadores", afirmó.

Arizpe Jiménez señaló que las autoridades deben dirigir sus acciones hacia quienes incurran en prácticas indebidas relacionadas con comprobantes fiscales, en lugar de establecer medidas generales que puedan afectar a contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.

"Si hay personas o empresas que están haciendo mal uso de los comprobantes fiscales, pues hay que atacar a los que no lo están haciendo bien, pero no que paguen justos por pecadores", sostuvo.

El vicepresidente del Consejo de Administración de Arca Continental agregó que la adopción de pagos electrónicos forma parte de una tendencia internacional y mencionó a China como ejemplo de un país donde el uso de efectivo se ha reducido considerablemente.

Sin embargo, señaló que México enfrenta condiciones distintas debido a la elevada informalidad económica, por lo que consideró necesario avanzar de manera gradual en la adopción de medios de pago digitales.

Incentivos para la inversión en pagos digitales

Para ello, planteó combinar una mayor cultura de utilización de transferencias electrónicas con incentivos que permitan impulsar la inversión y mantener el crecimiento económico.