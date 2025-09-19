Presidente de la CIRT visita Coahuila y se reúne con gobernador Manolo Jiménez Salinas

José Antonio García Herrera, Presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) a nivel nacional, llevó a cabo una gira de trabajo por Coahuila, en la que además de actividades con la delegación estatal de la CIRT, se reunió con el gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas y participó como invitado especial en la Entrega del Premio Estatal de Periodismo 2025.

José Antonio García estuvo acompañado por integrantes de su mesa directiva así como por el Presidente de la CIRT en Coahuila, David Aguillón Rosales.

Como parte de sus actividades sostuvo un encuentro con Manolo Jiménez, jefe del Ejecutivo Estatal y posteriormente en el mismo Palacio de Gobierno asistió al Premio Estatal de Periodismo en su edición 2025.

Más adelante, encabezó un encuentro con miembros de la delegación Coahuila de la CIRT, con quienes abordó diversos temas relacionados con la industria y los retos que enfrentan los concesionarios en la actualidad.