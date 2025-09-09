Pago de 20 mil pesos en acuerdo por agresión a mujer mayor en San Buenaventura

Las hermanas Carolina "N" y Vanessa "N", vinculadas a proceso desde marzo de 2024 por agredir a una mujer de la tercera edad, llegaron a un acuerdo reparatorio con la víctima, a quien le pagaron 20 mil pesos para suspender el procedimiento legal en su contra.

Ambas fueron acusadas por el delito de lesiones leves calificadas con ventaja y daños dolosos en cuantía menor, en hechos registrados el 3 de abril de 2024 en una vivienda ubicada en la calle Ramos Arizpe, en la Zona Centro de San Buenaventura. El caso quedó asentado en la causa penal 792/2024.

Ese día, Ana Bertha "N", adulta mayor y presunta albacea del inmueble donde ocurrieron los hechos, se encontraba reunida con sus hermanos Norma Alicia y Gerardo "N" cuando llegaron Carolina y Vanessa, acompañadas por Roberto "N", sobrino de Ana Bertha.

De acuerdo con la denuncia, Vanessa comenzó a insultar a la víctima, para luego agredirla físicamente con golpes en la mandíbula y derribarle los lentes, los cuales fueron pisoteados. Carolina la jaló del cabello, la tiró al suelo y continuó golpeándola junto con su hermana, según consta en las declaraciones.

Ayer, tras meses de proceso, las imputadas accedieron a pagar 20 mil pesos a la víctima, lo que permitió la suspensión del procedimiento legal bajo la figura de acuerdo reparatorio. Como parte de las condiciones, se les prohibió acercarse a la afectada y deberán cumplir puntualmente con el plan de pago, de lo contrario el proceso penal será reactivado.