Jorge Gutiérrez y Janeth Chávez: amor duradero en 22 años de matrimonio

En tiempos donde las relaciones suelen ser fugaces, la historia de amor de Jorge Gutiérrez y Janeth Chávez se mantiene firme. Este 14 de febrero celebran 22 años juntos, demostrando que la clave de un matrimonio duradero está en el amor, la paciencia y la capacidad de superar obstáculos.

Caminando por las calles de la Zona Centro, la pareja de 42 y 41 años se prepara para festejar el Día del Amor y la Amistad como lo han hecho durante más de dos décadas: con detalles sencillos, globos, flores, peluches y, sobre todo, con la paciencia que aseguran ha sido fundamental para sostener su relación.

Hoy celebran no solo el 14 de febrero, sino también sus 22 años juntos y una familia consolidada con dos hijos de 21 y 18 años. Entre risas, Jorge reconoce que no todo ha sido perfecto. "A veces nos agarramos del chongo bien machín, bien perrón, pero ahí es donde el matrimonio se hace fuerte y donde nos conocemos", comentó con franqueza.

Su historia comenzó en una fiesta, cuando el destino los cruzó. Jorge recuerda entre bromas: "Como yo estoy bien guapo, me vio, le gusté, y has de cuenta que le dije sí". El primer acercamiento se dio gracias a la canción El muelle de San Blas, de Maná, que marcó el inicio de su relación.

Para ambos, el amor es una construcción diaria. Coinciden en que no existen parejas perfectas, sino parejas fuertes que enfrentan pruebas, conflictos y momentos difíciles con confianza y cariño. "Cuando las almas gemelas se encuentran, nada las puede separar. Pero siempre habrá pruebas, bajas, situaciones y obstáculos. No hay parejas perfectas, hay parejas fuertes que le echan ganas a todo", expresó Jorge.

A lo largo de su matrimonio han enfrentado dificultades, aunque aseguran que ninguna grave. Todo lo han solucionado juntos. Casados por todas las leyes, Jorge suele repetir una frase que resume su compromiso: "Lo que Dios une, nada ni nadie lo puede separar".

Por su parte, Janeth señaló que estos 22 años han sido de amor, pero también de trabajo conjunto. "Se dice fácil, pero no lo es. Es mucho amor, compartir alegrías, tristezas, compañía, confianza, apoyo moral y emocional. Todo lo compartimos", dijo.

Jorge lo resume de manera sencilla: "Si ella se cae yo la levanto y si yo caigo ella me levanta. Ambos trabajamos y hemos salido adelante por nuestros hijos".

Para este 14 de febrero, planean celebrar con una cena romántica, un paseo y una visita a un hotel, con la intención de mantener vivo el noviazgo y los detalles que los unieron desde el inicio. "El amor es todos los días. A veces hay que cambiar las tácticas para que no sea lo mismo, hacerlo emocionante. Los regalos no son lo importante, en el amor no hay precio; los detalles son secundarios, lo principal es la sinceridad y estar juntos", afirmaron.

Finalmente, enviaron un mensaje a las nuevas generaciones: comunicarse, conocerse bien y construir la relación con honestidad desde el inicio. "Que se conozcan, que platiquen mucho, que haya confianza. Decir desde el principio qué te gusta y qué no, para que no haya mentiras ni desconfianza. Cuando empieza una relación hay que ser claros... para que la flecha vaya derecha", expresó Jorge.

En medio de un mundo acelerado, Jorge y Janeth demuestran que el amor que se cuida, se trabaja y se fortalece con el tiempo, puede durar toda una vida.