Ingresan 22 personas a Altos Hornos de México por la puerta 4

MONCLOVA, COAH.- Tras el cierre del punto cero de Altos Hornos de México, luego de la catastrófica salida de material, el ingreso de personal a la siderúrgica se concentra actualmente por la puerta cuatro.

De acuerdo con lo observado durante la mañana, hasta las 9:30 horas habían ingresado 22 personas de diferentes departamentos, quienes, según se informó, acudieron a realizar labores en la empresa.

La presencia de este personal llamó la atención debido a que, según lo señalado, Altos Hornos de México no cuenta actualmente con luz ni con las condiciones habituales para desarrollar actividades. Se indicó que las personas ingresan en vehículos de la empresa y particulares.

Ingreso de Personal y Condiciones de Trabajo

Aunque se les identifica como personal que acudirá a realizar labores de resguardo del equipo, los obreros cuestionaron que no exista claridad sobre sus funciones y sobre si realmente forman parte de la plantilla de empleados de confianza de Altos Hornos de México.

"Que sean transparentes", es la demanda expresada por los obreros, quienes también señalaron que algunos de los ingenieros que ingresan han tenido actitudes que consideran insolentes al ser cuestionados sobre su identidad.

El movimiento de personal, señalaron, resulta inusual, pues anteriormente quienes ingresaban por planta dos ahora lo hacen por planta uno, lo que ha generado filas en el acceso y ha permitido observar un mayor número de vehículos.

Según lo expuesto, algunos de los ingenieros permanecen alrededor de dos o tres horas dentro de las instalaciones y posteriormente se retiran.

Se indicó que esta sería parte de la nómina que maneja el síndico, aunque los obreros señalaron que no cuentan con elementos para comprobar que las personas que ingresan sean realmente ingenieros o empleados de Altos Hornos de México incluidos en la lista correspondiente.

Los trabajadores también pidieron que exista una revisión de los vehículos que entran y salen de la siderúrgica, debido a su preocupación por el equipo y material que pudiera ser retirado de las instalaciones.

Demandas de Transparencia y Vigilancia

La petición fue planteada desde el sábado al señor Francisco Correa, a quien solicitaron verificar los vehículos. Según lo señalado, Correa incluso habría sugerido que los propios obreros realizaran esa revisión, a lo que respondieron que esa labor corresponde a los resguardos de la empresa.

A partir de que detectaron el movimiento de personal, señalaron que comenzaron a acomodar los vehículos frente a la cámara para poder verificar lo que ocurre en el acceso.

Los obreros reiteraron que continuarán en lucha por el bienestar de la clase obrera, independientemente de las actividades que realice Altos Hornos de México con sus empleados de confianza. "Seguimos en lucha por el bienestar de la clase obrera", señalaron.