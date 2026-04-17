3 de 3 contra la violencia: Candidaturas en Coahuila bajo nuevos filtros

Las personas con antecedentes de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes no podrán registrarse como candidatas en el actual proceso electoral en Coahuila, advirtió el consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, Marco Antonio Yeverino Rodríguez.

Explicó que este filtro forma parte del cumplimiento del formato conocido como "3 de 3 contra la violencia", el cual está vinculado al artículo 38 constitucional y establece restricciones para quienes hayan incurrido en conductas como violencia familiar, delitos sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias. Subrayó que se trata de una medida que se ha fortalecido en los últimos años para garantizar que quienes busquen un cargo público cumplan con estándares mínimos de integridad.

En este contexto, informó que del 25 al 29 de abril se llevará a cabo el registro de candidaturas a diputaciones en los comités distritales, mientras que del 30 de abril al 4 de mayo se recibirán las listas de representación proporcional en la sede central, para posteriormente sesionar y aprobar los registros.

Sobre posibles actos anticipados de campaña, señaló que cualquier señalamiento deberá ser presentado mediante denuncia formal para que pueda ser analizado y, en su caso, sancionado conforme a la ley. Finalmente, destacó la importancia de incentivar la participación de los jóvenes, quienes representan más de una cuarta parte del padrón electoral, acercándoles información a través de plataformas digitales para que conozcan a los candidatos y ejerzan un voto informado.