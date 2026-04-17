Francisco N, joven de 14 años, en coma por tumor cerebral en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La historia de Francisco N, el estudiante de 14 años de la Secundaria General número 2 Emiliano Zapata, dio un giro devastador en las últimas horas, luego que médicos confirmaran que su estado crítico se debe a un tumor cerebral que hoy lo mantiene al borde de la muerte.

Como se informó oportunamente, el menor se desvaneció la tarde del jueves al interior del plantel en la colonia Obrera Sur, tras presentar un intenso dolor de cabeza y malestares que encendieron las alarmas entre maestros y compañeros.

En aquel momento, paramédicos del SAMU lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde su estado se agravó rápidamente, siendo ingresado en coma e intubado ante la delicadeza del cuadro clínico.

Sin embargo, fue tras realizarle estudios especializados que los médicos descubrieron la causa real: un tumor cerebral ligado a una condición congénita que había pasado desapercibida durante toda su vida.

El diagnóstico reveló que el menor presentaba un aumento severo en la presión intracraneal, provocando complicaciones que afectan directamente funciones vitales, situación que encendió aún más la alerta médica.

Ante este panorama, y con la urgencia de brindarle una oportunidad, sus padres decidieron trasladarlo la tarde de este viernes a un hospital especializado en Saltillo, donde actualmente permanece bajo atención médica intensiva.

El caso ha causado consternación, pues hasta antes del incidente, Francisco N llevaba una vida aparentemente normal, sin que su familia sospechara del padecimiento que silenciosamente avanzaba desde su nacimiento.

Hoy, su historia se ha convertido en una lucha contrarreloj, donde cada minuto es crucial y la esperanza de sus seres queridos se mantiene firme, pese al duro diagnóstico.