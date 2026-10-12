40 Años de Periódico La Voz: Cuatro Décadas de Historia, Verdad y Evolución

El 12 de octubre de 1986 marcó el inicio de un compromiso indestructible con nuestra comunidad. Hace cuatro décadas, mi padre, el Ingeniero Salvador Kamar Apud, impulsado por una profunda fe en el trabajo, el desarrollo regional y la libertad de expresión, fundó Periódico La Voz de Monclova. Nació así un diario pensado por y para los coahuilenses, con la firme visión de ser el espejo fiel de nuestra vida pública, el altavoz de las causas ciudadanas y el registro histórico día a día de la Región Centro y del estado.

A lo largo de estas 40 páginas del calendario, La Voz ha sido testigo y narrador de momentos decisivos: las transformaciones industriales, las luchas laborales, las transiciones políticas, los retos económicos y los triunfos colectivos que han moldeado la identidad de nuestra sociedad. En cada época, nuestro valor fundamental ha sido invariable: el compromiso irrestricto con la veracidad, la ética periodística y el rigor en el manejo de la información.

Sin embargo, el compromiso con la verdad exige también la capacidad de evolucionar. La historia no se detiene y las formas de comunicarnos tampoco. Asumir el liderazgo de esta gran casa editorial ha representado no solo el honor de dar continuidad al legado visionario de mi padre, sino la responsabilidad de encabezar la transición hacia una nueva era periodística.

Hoy, una nueva generación al frente de La Voz ha impulsado una transformación integral con miras al futuro. Asumimos con determinación la migración hacia el entorno digital, adaptándonos a las dinámicas de un público que busca inmediatez sin sacrificar la credibilidad.

Esta visión nos ha consolidado como un referente informativo indiscutible en el ecosistema digital:

* Hoy conformamos una comunidad que supera los medio millón de seguidores en nuestras redes y plataformas digitales.

* Registramos más de un millón de visitas mensuales a nuestros contenidos, demostrando la confianza continua de nuestra audiencia dentro y fuera de nuestras fronteras.

* Contamos con la integración de un moderno estudio de producción de contenidos multimedia, equipado para la creación de noticieros, reportajes audiovisuales, podcasts y transmisiones en vivo que responden a las exigencias tecnológicas de hoy.

Frente a los retos del presente —donde la desinformación y la velocidad muchas veces atentan contra la precisión—, Periódico La Voz reafirma su vocación: ser una fuente confiable, plural y constructiva. Los formatos cambian, la tecnología avanza, pero nuestra misión sigue siendo la misma que inspiró su fundación en 1986.

Agradezco profundamente a nuestros lectores de ayer y de hoy, a nuestros anunciantes por su permanente confianza, y de manera muy especial a cada uno de los colaboradores, periodistas, fotógrafos, diseñadores, técnicos y personal operativo que han formado parte de esta historia.

A 40 años de distancia, honramos la memoria de nuestro fundador mirando de frente al futuro, convencidos de que mientras haya una historia que contar y una verdad que defender, ahí estará La Voz.

Atentamente,

C.P. Laila Kamar

Director General de Periódico La Voz de Monclova