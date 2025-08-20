Familiares buscan justicia por víctimas de accidente con conductor ebrio prófugo

Una recompensa de 500 mil pesos fue ofrecida por familiares de María Teresa Barrón Arévalo y Norberto Pérez Oaxaca, quienes fallecieron en 2023 tras un fatal accidente provocado por un conductor en estado de ebriedad sobre la Carretera Federal 30, en el tramo Sacramento–Cuatro Cienegas.

El presunto responsable fue identificado como Marco Antonio "N", quien enfrentó un proceso legal de dos años y dos meses, tras el choque que causó en junio del 2023. Aunque recientemente se le dictó sentencia, ahora se encuentra prófugo. Ante ello, la autoridad giró una orden de aprehensión en su contra.

Los familiares e hijos de la pareja, originaria de Monclova, lamentaron que a más de 2 años del accidente aún no se les haga justicia, además nunca se hizo cargo de gastos de los fallecidos, la mujer que falleció al momento del accidente y el hombre que perdió la vida 25 días después a causa de las lesiones de gravedad. "Ese hombre acabó con la vida de dos personas y sigue libre. Solo pedimos que se cumpla la ley, que se haga justicia", expresaron sus familiares. La ficha con la fotografía del prófugo ya circula en redes sociales para solicitar la colaboración de la ciudadanía. Cualquier información que permita su captura será recompensada económicamente con 500 mil pesos.