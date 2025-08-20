Importante capacitación en salud mental para personal de salud en Coahuila

La Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila, a través de la oficina Inspira que dirige la Sra. Paola Rodríguez López, llevó a cabo en la Región Carbonífera una importante capacitación dirigida a personal de salud.

Los temas impartidos fueron "Emergencias Psiquiátricas y Manejo del Paciente Agitado y Agresivo", a cargo del Dr. Alejandro Molina López, reconocido médico psiquiatra y doctor en ciencias, integrante de la organización Emergency Psychiatry Training. Asimismo, el Dr. Javier Mendoza Velázquez desarrolló la capacitación en "Primer Apoyo Psicológico y Código 100".

La formación estuvo dirigida a perfiles de medicina, enfermería, psicología y trabajo social de los centros de primer nivel en la región, con el objetivo de fortalecer las competencias del personal en la atención a situaciones críticas de salud mental.

Durante la jornada estuvo presente el Dr. Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, así como personal de los diferentes hospitales y centros de salud de la Región Carbonífera.