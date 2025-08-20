Laura Patricia Jiménez Gutiérrez nombra a Jesús José Ponce Sánchez como Director de Mando Único en Múzquiz

En sesión solemne, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez tomó protesta al C. Jesús José Ponce Sánchez como nuevo director de Mando Único Coordinado de Seguridad Pública del municipio de Múzquiz, quien asumirá funciones a partir del 19 de agosto de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2027.

El acto protocolario se llevó a cabo en la Presidencia Municipal, contando con la presencia del subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; el síndico de mayoría, Héctor Miguel García Falcón; y el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz, además de funcionarios y autoridades municipales.

Durante la sesión, se destacó la honestidad, compromiso y vocación de servicio que distinguen al nuevo mando, cualidades que respaldan la responsabilidad que hoy asume.

La alcaldesa exhortó al comandante Ponce Sánchez a desempeñar su labor con estricto apego a la ley y en beneficio de la seguridad de las familias de Múzquiz, subrayando que la coordinación con las diferentes corporaciones será clave para mantener la paz y el orden en el municipio.

Este nombramiento forma parte del enroque de mandos dispuesto por el Gobierno del Estado de Coahuila, que busca reforzar la estrategia de seguridad en la Región Carbonífera y garantizar un mando eficiente, profesional y cercano a la ciudadanía.