Fiscalía investiga agresión a menor en tienda del sector Las Misiones

Un menor de 15 años, identificado como Santiago "N", sufrió una fractura en la clavícula tras ser agredido con una varilla por el propietario de una tienda ubicada en el sector Las Misiones. El ataque ocurrió dentro del establecimiento conocido como "La Güera", donde el adolescente había ingresado momentos antes.

Según los primeros reportes, el agresor, conocido en la comunidad como "El Chapa", atacó al joven de forma repentina y sin mediar palabra, provocándole una lesión grave que podría requerir intervención quirúrgica. El menor fue atendido por paramédicos y trasladado a un centro médico para su valoración.

Los padres del afectado presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público, exigiendo justicia y la reparación de los daños, así como el pago de los gastos médicos derivados de la agresión. La familia señaló que el estado de salud de su hijo es delicado y que se mantiene bajo observación.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el comportamiento violento del comerciante, asegurando que no es la primera vez que agrede a menores. Testigos afirman que el sujeto acostumbra insultar y golpear a jóvenes que acuden a su negocio, por lo que pidieron a las autoridades intervenir de manera urgente.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Mientras tanto, se espera que el menor reciba el tratamiento necesario y que se garantice su seguridad, así como la de otros habitantes del sector.