CBTIS 36 Coahuila celebra 54 años y anuncia nueva especialidad técnica

Al conmemorar el 54 aniversario del CBTIS 36, el director del plantel, Narciso Pérez Rendón, anunció que la institución prepara la apertura de la especialidad técnica en semiconductores para el próximo ciclo escolar, con el fin de colocar a los estudiantes a la vanguardia tecnológica y atender la demanda de la industria regional.

El directivo explicó que, tras la reciente implementación de las carreras de Robótica y Mantenimiento Industrial, la oferta académica del bachillerato técnico se alineará al catálogo nacional de especialidades en microchips y ensamble electrónico. Esta formación facilitará, además, la continuidad de estudios hacia la ingeniería que ofertará de forma simultánea el Instituto Tecnológico de la región, o bien la inserción laboral inmediata en el sector industrial de Coahuila.

Durante la semana de festejos por los 54 años de fundación de la escuela —que atiende a una matrícula de 2 mil 600 alumnos— se concretará la firma de convenios de colaboración con el Cecati y diversas instituciones de educación superior para garantizar el pase directo y cursos de capacitación.

La agenda conmemorativa incluye torneos deportivos, certámenes culturales, el corte de pastel simbólico y la participación de exalumnos de la primera generación fundadora del plantel. Pérez Rendón adelantó que, al término de las actividades, iniciará la planeación para el 55 aniversario, donde proyectan la develación de un busto conmemorativo.