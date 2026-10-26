Carlos Villarreal se reúne con CFE para mejorar energía en Monclova
Durante la reunión, se revisaron las solicitudes de ampliación de la infraestructura eléctrica para atender el crecimiento de la ciudad.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con Gerardo Martínez Moreno, subgerente de Planeación y Construcción Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para dar seguimiento a las gestiones de ampliación de la infraestructura eléctrica y atender las necesidades de suministro de energía en Monclova, considerando los requerimientos de servicio de la región Golfo Norte, en beneficio de las familias y empresas.
En el encuentro también participaron el Ing. Alberto Reyna Martínez, superintendente de CFE Zona Monclova, y Edgar López Chávez, superintendente regional, con quienes se revisaron las solicitudes y necesidades de infraestructura eléctrica para responder al crecimiento de la ciudad.
Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, el gobierno municipal mantiene el seguimiento a las solicitudes de ampliación y mejora de los servicios, fortaleciendo la comunicación con la CFE para impulsar soluciones que respondan a las necesidades de las familias, el sector productivo y el desarrollo urbano de Monclova.
Durante la reunión se analizaron los requerimientos de infraestructura eléctrica y las alternativas para avanzar en su atención, a fin de contribuir a un servicio acorde con el crecimiento de la zona.
El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las instituciones y sumar esfuerzos para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía. "Seguimos trabajando en equipo con CFE y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para dar seguimiento a las gestiones de las familias y empresas. Queremos que Monclova cuente con la infraestructura necesaria para seguir creciendo y que las necesidades de energía eléctrica sean atendidas mediante soluciones que beneficien a nuestra gente."
El gobierno municipal refrenda su compromiso de mantener las gestiones y el trabajo conjunto con el gobierno del estado y las instituciones, impulsando acciones que contribuyan al desarrollo de Monclova y a una mejor atención de las necesidades de sus habitantes.