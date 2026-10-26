Carlos Villarreal se reúne con CFE para mejorar energía en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con Gerardo Martínez Moreno, subgerente de Planeación y Construcción Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para dar seguimiento a las gestiones de ampliación de la infraestructura eléctrica y atender las necesidades de suministro de energía en Monclova, considerando los requerimientos de servicio de la región Golfo Norte, en beneficio de las familias y empresas.

En el encuentro también participaron el Ing. Alberto Reyna Martínez, superintendente de CFE Zona Monclova, y Edgar López Chávez, superintendente regional, con quienes se revisaron las solicitudes y necesidades de infraestructura eléctrica para responder al crecimiento de la ciudad.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, el gobierno municipal mantiene el seguimiento a las solicitudes de ampliación y mejora de los servicios, fortaleciendo la comunicación con la CFE para impulsar soluciones que respondan a las necesidades de las familias, el sector productivo y el desarrollo urbano de Monclova.

Durante la reunión se analizaron los requerimientos de infraestructura eléctrica y las alternativas para avanzar en su atención, a fin de contribuir a un servicio acorde con el crecimiento de la zona.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las instituciones y sumar esfuerzos para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía. "Seguimos trabajando en equipo con CFE y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para dar seguimiento a las gestiones de las familias y empresas. Queremos que Monclova cuente con la infraestructura necesaria para seguir creciendo y que las necesidades de energía eléctrica sean atendidas mediante soluciones que beneficien a nuestra gente."

El gobierno municipal refrenda su compromiso de mantener las gestiones y el trabajo conjunto con el gobierno del estado y las instituciones, impulsando acciones que contribuyan al desarrollo de Monclova y a una mejor atención de las necesidades de sus habitantes.