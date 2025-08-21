Reparación rechazada: Caso penal 74/2021 avanza hacia juicio oral

El caso penal 74/2021 podría ir a juicio oral luego de que en la última audiencia celebrada este jueves no se concretó un acuerdo reparatorio entre las partes. Aaron "N", imputado por diversos delitos en contra de su expareja Olimpia "N", ofreció 120 mil pesos como reparación del daño, cantidad que fue rechazada por la víctima al considerar que no corresponde a la magnitud del daño sufrido.

Desde el año 2021, este proceso ha sido largo y emocionalmente desgastante para la víctima, quien enfrenta no solo un proceso legal, sino también una lucha por la dignidad y el derecho a la privacidad. En la causa penal, Aaron "N" es acusado de amenazas, lesiones, violación a la intimidad, exhibición de contenido sexual y robo, tras presuntamente difundir fotografías íntimas de Olimpia sin su autorización en redes sociales.

Durante el proceso, la defensa del imputado solicitó prórrogas para la investigación complementaria, lo que dilató el procedimiento hasta hoy, que por la falta de un acuerdo en esta última etapa podría abrir la puerta a un juicio oral, dependiendo de la decisión que tome la víctima y si no se presenta una nueva propuesta.

Olimpia, en su momento, alzó la voz en diversos medios de comunicación para denunciar lo ocurrido: "Si lo hice público fue para que las mujeres aprendan que no por cometer un error merecen ser señaladas, avergonzadas o denigradas. Nadie tiene derecho a exhibir nuestra intimidad", declaró.

La mujer relató que sus fotografías circularon más allá de su comunidad; incluso personas de otros estados le informaron de la existencia del material en internet. "Aún existe un perfil falso con mis fotos. Eso no es legal. No me voy a detener por vergüenza; me perdoné y sigo adelante", expresó con firmeza en aquel entonces.

Para ella, contar su historia representa una forma de resistencia y esperanza: "Gritar lo que me sucedió es una voz para las mujeres que están pasando por algo similar. No están solas". El caso sigue abierto, y la expectativa gira en torno a si se logrará un acuerdo o si finalmente se avanzará hacia un juicio oral.