Emotivo encuentro: Chemita vive su ilusión de ser bombero en Monclova

José María Pérez Ramírez, mejor conocido como "Chemita", tiene apenas 10 años, pero carga consigo una fortaleza que sorprende a cualquiera. Padece síndrome de Tourette, además de otras complicaciones de salud que lo han llevado a pasar días en hospitales. Aun así, su mayor ilusión se mantiene intacta: ser bombero.

Ese sueño que parecía lejano se volvió realidad, aunque solo por unos minutos. En las instalaciones de Protección Civil y Bomberos de Monclova, Chemita se puso por primera vez el uniforme completo de los héroes que tanto admira, y vivió uno de los momentos más felices de su vida.

Todo ocurrió cuando el pequeño, acompañado de su mamá Gladys Ramírez y su primo Daniel Tadeo, pasaba frente a la central. Como siempre, al ver los camiones rojos y escuchar las sirenas, sus ojos brillaron.

Su entusiasmo contagió al operador de unidad, Jesús, quien no dudó en abrirle las puertas de la estación y decirle: "Este es el traje de bombero".

La sonrisa del pequeño lo dijo todo. "Ver su carita de felicidad fue lo más padre del día. Son momentos en los que uno recuerda por qué eligió la vocación", expresó el Bombero.

El niño, estudiante de cuarto grado en la primaria Monclova 400 y vecino de la colonia Mezquital del Valle, ha llegado a la hospitalización por un quiste en la cabeza. Además, se le han practicado estudios a su corazón.

Su mamá contó que, cada que viajan a Monterrey para recibir atención médica en la Clínica 25, lo que más lo emociona es ver a los bomberos y policías pasar con las sirenas encendidas. Esa ilusión, dijo, es lo que lo impulsa a seguir adelante pese a las dificultades.

"Estoy muy agradecida porque le regalaron un momento que jamás olvidará. Fue un detalle enorme para mi hijo", compartió Gladys entre lágrimas.

Para Chemita, vestirse como bombero fue un instante de felicidad. Para los rescatistas de Monclova, fue una lección de vida: recordar que, más allá de las emergencias, también son capaces de encender esperanzas en quienes más lo necesitan.