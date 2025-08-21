Empresa IRON CAST se suma a limpieza en Escuela Primaria Moderna

La empresa IRON CAST se sumó a las jornadas de limpieza que realiza el Gobierno Municipal a través del departamento de Servicios Primarios en las escuelas públicas, con el propósito de brindar espacios dignos, limpios y seguros a los estudiantes cuando regresen a sus aulas.

Este lunes, las acciones llegaron a la Escuela Primaria Moderna, donde personal de la empresa y del municipio trabajaron en conjunto en labores de limpieza y mantenimiento de las instalaciones.

Las actividades forman parte del programa de responsabilidad social de IRON CAST, que busca contribuir al bienestar de la comunidad y, en particular, al mejoramiento de las condiciones de los planteles escolares.

Este tipo de alianzas fortalecen la colaboración entre el sector privado y el gobierno, generando beneficios directos para las familias de Monclova.

El Ayuntamiento de Monclova agradece a las empresas socialmente responsables que, como IRON CAST, se suman a acciones que generan un impacto positivo en la calidad de vida de las familias del municipio de Monclova.