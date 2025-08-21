El Legado de Miguel Arturo Domínguez Guzmán Perdura en Monclova

Dicen que las personas mueren dos veces: la primera, cuando su corazón deja de latir, y la segunda, cuando son olvidadas. Pero ese no es el caso de Miguel Arturo Domínguez Guzmán, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, quien a un año de su fallecimiento sigue vivo en la memoria de su familia, sus compañeros y la comunidad que tantas veces lo vio acudir en auxilio.

Domínguez Guzmán murió a principios de agosto de 2024, a los 51 años, tras ser embestido en su motocicleta en la Avenida Constitución. Sin embargo, su recuerdo no se apagó: permanece en los pasillos de la estación, en la placa R-220 que llevó siempre consigo, y en las más de 100 distinciones que obtuvo a lo largo de 35 años de servicio como bombero.

Desde los nueve años, Miguel comenzó a formarse en la Central de Bomberos, hasta convertirse en un líder dentro de la corporación.

También trabajó como perito de Control de Accidentes en Seguridad Pública, pero su corazón, contaba su familia, siempre perteneció a los camiones rojos y a las sirenas.

"Mi papá siempre fue alegre, dedicado y dispuesto a ayudar. Crecí viéndolo entregar su vida al trabajo y a la comunidad. Cuando iba por la calle, había gente que me reconocía como su hija y me decía: ´Tu papá me ayudó´, y eso me llenaba de orgullo", recuerda su hija Margarita.

Miguel Arturo también dejó huella en la comunidad con pequeños grandes gestos: cada Navidad se disfrazaba de Santa Claus para llevar regalos a familias de escasos recursos, y en cada emergencia buscaba dar más de lo que estaba en sus manos.

Hoy, sus tres hijas –Bianca, Brenda y Margarita, de 30, 28 y 27 años– lo recuerdan no solo como un héroe de uniforme, sino como un padre amoroso y presente.

En este Día del Bombero lo honran con un altar, flores y las canciones de su grupo favorito, Master, que escuchan como si él mismo se las cantara.

La justicia por su muerte aún no ha llegado, pero su legado permanece intacto. Entre lágrimas, su familia asegura que Miguel Arturo sigue siendo "un bombero hasta la muerte", un hombre que vivió para servir y que encontró la inmortalidad en las historias y sonrisas de quienes alguna vez recibieron su ayuda.