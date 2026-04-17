Aarón Nájera sufre convulsión al volante y provoca accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una emergencia médica al volante desató momentos de tensión en pleno Centro de la ciudad la tarde de este viernes, luego de que un conductor sufriera una convulsión mientras manejaba, provocando un accidente vial sobre la calle De la Fuente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cerca del cruce con la calle De la Fuente, donde elementos de Tránsito Municipal que se encontraban brindando vialidad detectaron que el conductor de un Volkswagen Jetta en color azul comenzaba a perder el control de su unidad.

El incidente en el centro de Monclova

El automovilista, identificado como Aarón Alejandro Nájera de la Rosa, sufrió una crisis convulsiva mientras circulaba con la intención de incorporarse hacia la calle Hidalgo, lo que derivó en que se impactara contra otro vehículo que transitaba delante de él.

Ante la situación, los oficiales actuaron de inmediato para auxiliar al conductor, detener el auto y solicitar el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron rápidamente al lugar.

Mientras tanto, el conductor afectado en la colisión, al percatarse de que se trataba de una emergencia médica, optó por no reclamar daños y se retiró del sitio, evitando mayores complicaciones.

Atención médica y consecuencias

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a Aarón Alejandro, quien fue estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras la circulación en la zona se vio parcialmente afectada por algunos minutos.

El incidente generó expectación entre comerciantes y transeúntes del primer cuadro de la ciudad, quienes observaron la rápida movilización de los cuerpos de emergencia ante una situación donde la vida del conductor estuvo en riesgo.