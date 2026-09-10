Carlos Villarreal presenta el Abierto de Arquería en Monclova

Con el objetivo de continuar con la estrategia que se realiza en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar eventos deportivos de talla internacional, que contribuyan al fortalecimiento del turismo y la generación de derrama económica en la región Centro, el alcalde Carlos Villarreal encabezó en la ciudad de Saltillo la presentación de la tercera edición del Abierto de Arquería Dafne Quintero 2027, modalidad indoor, que se realizará del 27 al 31 de enero del próximo año en Monclova.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de World Archery México; Antonio Cepeda Licón, director general del INEDEC, y Dafne Valeria Quintero García, seleccionada nacional de tiro con arco. En este marco, se destacó la coordinación entre las instituciones para dar continuidad a este torneo y mantenerlo dentro del programa anual de actividades del tiro con arco mexicano.

Las dos primeras ediciones registraron la participación de arqueros de diferentes estados del país, consolidando al Abierto de Arquería Dafne Quintero como un encuentro deportivo que atrae competidores y visitantes a Monclova. El registro para la edición 2027 iniciará durante la primera semana de octubre, con promociones e incentivos para los primeros participantes.

Carlos Villarreal destacó que la continuidad del torneo confirma la capacidad de Monclova para recibir competencias deportivas de alto nivel y generar actividad alrededor del deporte.

"Nos da mucho gusto presentar la tercera edición del Abierto de Arquería Dafne Quintero. Queremos que Monclova siga siendo sede de grandes competencias, que nuestros jóvenes tengan más oportunidades de acercarse al deporte y que quienes nos visiten encuentren una ciudad preparada para recibirlos. Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez por su respaldo y por hacer equipo con Monclova para seguir impulsando el deporte y el turismo en nuestra región", señaló.

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, World Archery México y el INEDEC para impulsar el turismo deportivo y generar nuevas oportunidades para que Monclova siga recibiendo competencias de alcance nacional e internacional.