Localizan a mujer desaparecida en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Una mujer que había sido reportada como desaparecida a través de redes sociales fue localizada con bien y regresó a su hogar, donde se reencontró con sus familiares.

La solicitud de apoyo fue difundida mediante el perfil de Facebook a nombre de Aliaa Mldo, quien pidió la colaboración de la ciudadanía para ayudar a dar con el paradero de su madre.

En la publicación, la familiar posteó la imagen de su madre y el mensaje que dejó "Adiós a todo, ya no sufriré" y solicitó a quienes tuvieran información sobre su ubicación que se comunicaran con ella.

De acuerdo con el llamado difundido en redes sociales, en caso de haberla visto en esta ciudad, se proporcionó el número de teléfono 861 110 8756 para aportar cualquier información que pudiera ayudar a localizarla.

La familia también informó que ya había proporcionado datos sobre la desaparición ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Sabinas, por lo que se mantenía la búsqueda de la mujer.

Horas después, la familia confirmó que la madre de familia fue localizada con bien y regresó a su hogar, donde se reencontró con sus seres queridos, por lo que concluyó favorablemente el llamado de auxilio difundido en redes sociales.