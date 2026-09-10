Alumnos de Bachilleres Ladislao Farías promueven salud mental

En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, alumnos de Bachilleres Ladislao Farías expresaron su interés y compromiso con este tema mediante diversas actividades enfocadas en promover el amor a la vida y el cuidado de la salud mental.

Con el apoyo de docentes y personal administrativo, los estudiantes realizaron la presentación de carteles para promover la buena salud mental y destacar la importancia de apoyarse unos a otros.

También instalaron un "tendedero" con mensajes positivos dirigidos a la comunidad estudiantil, con llamados a prestar atención a señales de alerta como la depresión y buscar atención de manera oportuna.

Los mensajes también buscaron generar una mentalidad positiva entre los estudiantes y reforzar la importancia de brindar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles.

Las actividades fueron impulsadas y supervisadas por la directora del plantel, María Fernanda Ibarra, como parte de las acciones realizadas con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.