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Coahuila

Alumnos de Bachilleres Ladislao Farías promueven salud mental

Los estudiantes de Bachilleres Ladislao Farías realizaron diversas actividades para fomentar el amor a la vida y la salud mental en su comunidad.

Por Diana Ortiz - 10 septiembre, 2026 - 08:43 p.m.
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      En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, alumnos de Bachilleres Ladislao Farías expresaron su interés y compromiso con este tema mediante diversas actividades enfocadas en promover el amor a la vida y el cuidado de la salud mental.

      Con el apoyo de docentes y personal administrativo, los estudiantes realizaron la presentación de carteles para promover la buena salud mental y destacar la importancia de apoyarse unos a otros.

      También instalaron un "tendedero" con mensajes positivos dirigidos a la comunidad estudiantil, con llamados a prestar atención a señales de alerta como la depresión y buscar atención de manera oportuna.

      Los mensajes también buscaron generar una mentalidad positiva entre los estudiantes y reforzar la importancia de brindar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles.

      Las actividades fueron impulsadas y supervisadas por la directora del plantel, María Fernanda Ibarra, como parte de las acciones realizadas con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

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