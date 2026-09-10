Laura Jiménez supervisa adornos patrios en Múzquiz para el Grito de Independencia

Múzquiz, Coah.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez supervisó los trabajos de colocación de adornos patrios en diferentes puntos de la cabecera municipal, como parte de los preparativos para las festividades de septiembre.

Con el apoyo de personal de Servicios Primarios y Obras Públicas, se instalaron elementos decorativos con los colores patrios en distintos sectores del municipio, con el objetivo de generar un ambiente acorde con las celebraciones por la Independencia de México.

La edil destacó que la entrada a la cabecera municipal y el Centro Histórico ya lucen a todo su esplendor, al igual que las plazas públicas de los minerales y las principales avenidas.

Jiménez Gutiérrez agradeció el apoyo de la profesora Mireya Jordán en las acciones realizadas y señaló que tienen además la logística del programa que se desarrollará durante los días 15 y 16 de septiembre.

La alcaldesa informó que el Grito de Independencia se realizará, como cada año, en los minerales y posteriormente concluirá en la cabecera municipal, como parte de las actividades programadas.

Finalmente, Laura Jiménez Gutiérrez invitó a la comunidad en general a participar en los eventos patrios y celebrar en familia las actividades conmemorativas del Día de la Independencia de México.