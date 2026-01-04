Carlos Villarreal y Manolo Jiménez fortalecen infraestructura en Monclova

Continúa con la supervisión de obras del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y educativa, mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal supervisó diversas obras que se ejecutan con una inversión superior a 2.8 millones de pesos, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, cuyo respaldo ha sido clave para el desarrollo del municipio.

Durante la semana, el alcalde recorrió distintos puntos de la ciudad para constatar el avance de obras estratégicas, entre ellas:

? La supervisión de la obra del techo estructural en el Cecytec Norte, que se lleva a cabo a través del ICIFED, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios educativos.

? La supervisión de obras de pavimentación en calles de la colonia Chinameca, que cuentan con una inversión de 2.1 millones de pesos, mejorando la conectividad y seguridad vial de las y los vecinos.

? La supervisión de las obras de recarpeteo en la colonia Miravalle, donde se invierten más de 700 mil pesos, contribuyendo a calles más seguras y funcionales.

Estas acciones forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno Municipal por seguir invirtiendo de manera ordenada en distintos sectores de la ciudad. Asimismo, se informó que durante 2026 continuarán las obras y proyectos que fortalezcan el crecimiento de Monclova.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó: "El trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez se traduce en resultados visibles para Monclova. Seguimos supervisando personalmente cada obra porque nuestro compromiso es claro: invertir bien los recursos y llevar desarrollo parejo a todos los sectores de la ciudad. En 2026 vamos a seguir construyendo una ciudad con mejor infraestructura y mayores oportunidades para todas y todos."

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar obras que fortalezcan la infraestructura y el desarrollo de Monclova.