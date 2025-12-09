Abogado de Alonso Ancira renuncia a su representación legal en el proceso concursal de AHMSA

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2025. — Gabriel Reyes Orona notificó formalmente ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles que dejó de fungir como autorizado y apoderado legal de Alonso Ancira Elizondo, dentro del proceso judicial que involucra a Altos Hornos de México (AHMSA).

De acuerdo con el escrito registrado con el folio interno 34146, Reyes Orona manifestó ante la autoridad que ya no mantiene representación legal alguna del empresario, además de realizar diversas consideraciones vinculadas con lo estipulado tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en el Código Penal Federal.

Acciones de la autoridad

Al respecto, la jueza del caso tuvo por hecho el deslinde de representación, asentando que el promovente dejó de fungir como autorizado y/o apoderado de Alonso Ancira Elizondo, para los efectos legales conducentes.

Detalles confirmados

En cuanto al resto de los señalamientos expresados por Reyes Orona dentro de su escrito, la autoridad judicial determinó que dichos planteamientos deberán hacerse del conocimiento de la autoridad penal competente, al no corresponder su análisis al ámbito del concurso mercantil.