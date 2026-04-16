Carlos Villarreal supervisa la rehabilitación del Campo Pericos en Monclova

Con el objetivo de fortalecer los espacios públicos y fomentar la convivencia familiar a través del deporte, el alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances en la obra de rehabilitación del Campo Pericos, como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar el desarrollo de la ciudad y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.

La obra cuenta con una inversión superior a los 4.7 millones de pesos, provenientes del Plan de Inversión 2026, y beneficiará directamente a familias y deportistas de este sector.

Durante la supervisión, se destacó que la obra contempla distintas acciones enfocadas en la mejora y modernización del espacio deportivo, con el propósito de ofrecer instalaciones más dignas, seguras y funcionales para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en beneficio de la comunidad.

Estas acciones forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", el cual tiene como objetivo fortalecer los espacios públicos y deportivos, así como promover la convivencia familiar y el sano desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar obras que beneficien directamente a la ciudadanía: "Como parte del trabajo coordinado que impulsamos junto al gobernador Manolo Jiménez, seguimos avanzando en obras que transforman nuestros espacios públicos y fortalecen el tejido social. Estamos trabajando para que nuestras familias cuenten con espacios dignos, seguros y funcionales. Este campo no solo será un lugar para el deporte, sino también un punto de encuentro para las familias", señaló.

Con el Plan de Inversión 2026, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para seguir impulsando obras que eleven la calidad de vida de las y los ciudadanos, consolidando un municipio más fuerte, unido y con mejores oportunidades para todos.