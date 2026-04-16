Sanciones a motociclistas menores de edad alcanzan los 4 mil pesos

Seis de cada diez motociclistas detectados en operativos de seguridad son menores de edad y, en su mayoría, circulan sin equipo de protección, lo que ha derivado en sanciones que alcanzan los 4 mil pesos, además de los costos por arrastre y resguardo en corralón.

El regidor de Seguridad Pública, Eluterio López, informó que estas acciones se realizan de manera permanente en distintos puntos y horarios de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes y fomentar la cultura de la legalidad entre los conductores, especialmente entre los jóvenes.

Señaló que, aunque el problema persiste, se ha logrado una disminución considerable en la participación de menores al frente de motocicletas en comparación con el año pasado. "Hoy vamos avanzando; antes era muy común ver a estudiantes de secundaria y preparatoria llegar en moto. Ahora hay mayor conciencia y participación de los padres de familia", expresó.

Destacó que programas como Aplícate, las medidas de proximidad y la Escuela para Padres han contribuido a generar conciencia sobre los riesgos de permitir que menores conduzcan este tipo de vehículos sin la debida preparación ni documentación.

Enfatizó que el decomiso de motocicletas no es la solución de fondo, sino que se busca que los conductores cumplan con la normatividad, cuenten con documentación en regla y utilicen el equipo de seguridad necesario para evitar situaciones de riesgo. "Queremos seguir siendo ese vínculo con los padres de familia, porque es ahí donde radica la solución", indicó.

Actualmente, se retiran entre cuatro y cinco motocicletas por semana durante los operativos. Sin embargo, subrayó que cada vez son más las unidades que logran ser liberadas al comprobarse su legalidad.

Finalmente, el funcionario advirtió que permitir que menores conduzcan motocicletas no solo pone en peligro su integridad, sino también la de terceros, pudiendo derivar en accidentes fatales, por lo que reiteró el llamado a la responsabilidad familiar y social.