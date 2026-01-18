Carlos Villarreal fortalece infraestructura educativa

En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, el municipio avanza en obras prioritarias para las familias.

Monclova continúa avanzando con la entrega y supervisión de obras que fortalecen la infraestructura educativa y urbana, como resultado del trabajo coordinado del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Durante la semana, el alcalde realizó la entrega y supervisión de diversas obras orientadas a atender necesidades prioritarias y a generar entornos más seguros y funcionales para la ciudadanía.

El alcalde Carlos Villarreal entrega obras que benefician a la comunidad educativa

Como parte de estas acciones, destaca la entrega del recarpeteo de la calle Sinter 2, en la colonia Praderas del Sur Primer Sector, entre Primero de Enero y Alto Horno 3, obra que contó con una inversión superior a 900 mil pesos, mejorando la movilidad y la seguridad vial del sector.

Asimismo, se realizó la supervisión de la instalación del techo estructural del CECyTEC Norte, obra que contribuye a dignificar los espacios educativos y a fortalecer las condiciones para el desarrollo académico de las y los estudiantes.

Inversión de más de 900 mil pesos en recarpeteo de calles en Monclova

En materia educativa, el Alcalde acompañado por Enrique Zabaleta, representante de la Fundación de Distribuidores NISSAN, realizó un recorrido de supervisión en la construcción de la nueva escuela Suzanne Lou Pape, ubicada en la colonia Leandro Valle. Este proyecto es posible gracias a la inversión conjunta de la Fundación Nissan y del Gobierno del Estado, a través de la estrategia Mejora Coahuila.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras son resultado del trabajo en equipo y de una visión compartida de desarrollo. "Cuando hay coordinación con nuestro Gobernador Manolo Jiménez, logramos fortalecer la infraestructura educativa y mejorar la calidad de vida de las familias en cada colonia de Monclova."

La nueva escuela Suzanne Lou Pape es parte de la estrategia Mejora Coahuila

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, para impulsar obras que atiendan las necesidades prioritarias de la ciudadanía, fortalezcan la infraestructura educativa y consoliden el desarrollo ordenado y sostenible en beneficio de las familias monclovenses.