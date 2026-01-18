Y aterriza avión militar en Toluca

CIUDAD DE MÉXICO.- Un avión militar de Estados Unidos de transporte de carga y personal aterrizó el sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, procedente de Texas.

La ruta de la aeronave quedó registrada en plataforma de rastreo de vuelos y usuarios de redes sociales difundieron el momento de la aproximación a la pista y fotografías de la aeronave.

Detalles confirmados

Se trata de un Lockheed C-130J Super Hercules, matrícula 08-5726.

Este tipo de aeronaves son utilizadas para el transporte de carga y personal, así como para transportar ayuda humanitaria.

De acuerdo con la aplicación Fligthradar24 la aeronave partió de la Base de la Fuerza Aérea Dyess, ubicada al suroeste del centro de Abilene, Texas, y aterrizó a las 14:46 horas del sábado en el aeropuerto de Toluca.

Propósito del vuelo

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre el propósito de este vuelo.