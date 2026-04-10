Abraham González confirma daños en escuelas de Monclova por lluvias recientes

Las recientes lluvias registradas en Monclova provocaron inundaciones en al menos dos planteles educativos, generando afectaciones principalmente en infraestructura y labores de limpieza, confirmó Abraham González, titular de Servicios Educativos.

De acuerdo con el funcionario, una de las escuelas más afectadas fue la primaria Suzanne Robert de Pape, donde incluso un vehículo quedó atrapado dentro del plantel debido al nivel del agua. Asimismo, el Jardín de niños Celestín presentó inundaciones, por lo que actualmente se realizan trabajos de limpieza.

"Ya estamos trabajando en limpieza. No es tanta la pérdida, pero sí hay que reparar una barda que nuevamente resultó dañada", explicó.

Pese a las afectaciones, González aseguró que se están realizando todos los esfuerzos necesarios para que el próximo lunes las actividades escolares se reanuden de manera normal, sin afectar el calendario académico. "Estamos haciendo todo para que sea un lunes ordinario y que todo vuelva a la normalidad", afirmó.

En cuanto a la infraestructura educativa, destacó que la construcción de nuevas aulas presenta avances importantes, particularmente en el área de cimentación. Además, informó que el ICIFED trabaja en aulas alternas para garantizar que todos los grupos cuenten con espacios adecuados.

Respecto a posibles afectaciones en el suministro eléctrico, descartó daños. "No pasó nada, ya pasó la primera prueba. Todo está funcionando correctamente", puntualizó.

Las autoridades continúan con las labores de rehabilitación en los planteles afectados, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para el regreso de estudiantes y personal docente.