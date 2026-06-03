Escándalos y corrupción alcanzan al PT en Coahuila

MONCLOVA, COAHUILA.- Durante una rueda de prensa realizada este martes, Fernando Rodríguez, presidente estatal de México Avante y candidato a diputado local por el Distrito 05, volvió a lanzar acusaciones contra Ricardo Mejía Berdeja y Tony Flores, al asegurar que detrás de la llegada de este último al Congreso del Estado existió una operación política y económica que, según dijo, terminó beneficiando directamente al exsubsecretario federal.

Rodríguez sostuvo que mientras Ricardo Mejía enfrenta cuestionamientos públicos y versiones sobre la pérdida de su visa estadounidense, habría obtenido beneficios patrimoniales derivados de acuerdos políticos construidos al interior del Partido del Trabajo. "Pierde la visa, pero gana departamento en México", expresó durante su intervención.

Como parte de esos señalamientos, afirmó que existen documentos del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México que acreditan la adquisición de un departamento dentro del complejo residencial Miyana Polanco por parte de Inmobiliaria FG de Múzquiz, S.A. de C.V., empresa controlada por Antonio "Tony" Flores Guerra. Según expuso, la operación quedó formalizada mediante la escritura pública número 150,678, de fecha 27 de marzo de 2025.

De acuerdo con la información citada, el inmueble corresponde al Departamento 4104 de la Torre Chapulín, ubicado en Avenida Ejército Nacional Mexicano número 769, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. La propiedad cuenta con una superficie privativa de 153.55 metros cuadrados, tres cajones de estacionamiento y un valor asentado en escritura superior a los 16 millones de pesos.

Asimismo, sostuvo que diversas fuentes y material fotográfico ubican de manera recurrente a Ricardo Mejía Berdeja dentro del complejo Miyana, particularmente en la Torre Chapulín donde se localiza el departamento adquirido por la empresa vinculada a Tony Flores.

El dirigente de México Avante reiteró además su acusación de que Tony Flores habría pagado más de 50 millones de pesos para obtener la diputación local que actualmente ocupa. Según Rodríguez, la llegada de Flores al Congreso no fue producto de una trayectoria legislativa o de trabajo político de base, sino de acuerdos económicos y negociaciones internas.

Rodríguez aseguró que continuará documentando y denunciando públicamente cualquier información que, a su juicio, demuestre que detrás de algunas candidaturas existen intereses económicos y acuerdos alejados de las necesidades de la población.

Las declaraciones reavivan la confrontación política en la Región Carbonífera y vuelven a colocar en el centro del debate la relación entre Ricardo Mejía y Tony Flores, una dupla que ha enfrentado cuestionamientos por la forma en que se asignaron candidaturas y espacios de representación durante los últimos procesos electorales.