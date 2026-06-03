Crisis en AHMSA: trabajadores critican a Alonso Ancira por su libertad en EE. UU.

La reaparición de Alonso Ancira Elizondo en Estados Unidos generó gran molestia entre trabajadores de Altos Hornos, quienes calificaron al ex presidente de la siderúrgica como un 'sinvergüenza', al considerar que continúa su vida con normalidad mientras miles de familias siguen atrapadas en la crisis que dejó AHMSA.

La fotografía del empresario en un restaurante de comida rápida de San Antonio, Texas, comenzó a circular en redes sociales y provocó una gran indignación entre obreros y ex trabajadores que aún esperan el pago de salarios, finiquitos y prestaciones.

"Lo único que te podemos decir es que sigue siendo un sinvergüenza", mencionó Ervey Valuenzuela, quien dijo que los trabajadores siguen esperando que se lleve la subasta y se haga justicia a las familias afectadas. "Aquí seguimos sufriendo las 14 mil familias que todavía seguimos siendo afectadas, él anda libre por todas partes y nosotros seguimos en la lucha".

Indicó que el daño provocado por el colapso financiero de AHMSA alcanzó no sólo a los obreros, sino a toda la región Centro y Carbonífera, con una gran afectación económica y social en la comunidad. Ervey Valuenzuela cuestionó la falta de acciones legales contra Ancira Elizondo, al señalar que sigue desplazándose libremente en Estados Unidos mientras el conflicto de la empresa permanece sin resolverse.

"Nosotros tramitamos una ficha roja y hasta el día de hoy nos la dieron para atrás, mientras no exista, él puede pasearse allá sin ninguna culpa". Acusó que Ancira aún mantiene influencia en el proceso de la venta de AHMSA mediante personas ligadas a la compañía, lo que según dijo, ha retrasado la resolución del concurso mercantil.

"Siguen metiendo las manos Alonso Ancira por medio de los secuaces que todavía tiene aquí, de los licenciados, por eso se sigue alargando todo esto". Señaló que mientras Alonso Ancira continúa su vida decenas de obreros han fallecido esperando que se solucione este conflicto, en espera de que se les pague lo que les corresponde después de una vida de entrega.