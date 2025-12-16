Robos y daños en escuelas de Coahuila: alerta de Abraham González

A unos días de que inicie el periodo vacacional decembrino, comenzaron a registrarse robos y daños en los planteles educativos de la ciudad, lo que enciende las alarmas entre autoridades educativas y directivos escolares.

Recientemente se registró el caso de la escuela primaria Libertad, ubicada al oriente de la ciudad, donde personas ajenas al plantel ingresaron durante la noche, provocando daños materiales, sin que hasta el momento se tenga reporte de faltantes.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos Regionales, informó que si bien no se registró el robo de equipo o mobiliario, sí se confirmó el ingreso indebido a la institución. "Ingresaron algunas personas, hasta ahora no hay reporte de que se robaron nada, solo que se les hace fácil ver en las escuelas a ver qué roban, solo decirles que vamos a estar al pendiente y vamos a estar vigilando, y al que se logre agarrar, pues con todo lo que implique la ley".

El funcionario recordó que el último robo registrado en una escuela se presentó al inicio del ciclo escolar, en el mes de septiembre, por lo que consideró que este tipo de hechos suelen incrementarse durante los periodos vacacionales.

Ante esta situación, señaló que ya se trabaja en una estrategia preventiva para resguardar los planteles durante las vacaciones, donde este viernes concluirá el proceso de resguardo de los bienes y materiales en las escuelas, además de reforzar la vigilancia en coordinación con directivos y autoridades correspondientes.

Finalmente, pidió a la población reportar cualquier actividad sospechosa en los alrededores de las escuelas durante el periodo vacacional, con el objetivo de prevenir robos y daños que afecten a la comunidad educativa.