Antonio Cuevas y su familia producen elote para tamales en San Pedro

Desde el ejido La Victoria, en el municipio de San Pedro, hasta Monclova, la familia Cuevas Presas traslada toneladas y toneladas de elote, destinado, también a la elaboración de hoja para tamal, insumo esencial en la temporada decembrina.

Ante la cercanía de celebraciones como Navidad, Año Nuevo y el Día de la Candelaria, la producción de hoja alcanza hasta 200 kilos diarios, los cuales se distribuyen en toda la Región Centro para satisfacer la alta demanda de cientos de familias que mantienen viva la tradición de preparar tamales en estas fechas.

El matrimonio conformado por Antonio Cuevas y Marisol Presas cuenta con más de 20 años de experiencia en la venta de elote, actividad que han sabido aprovechar de manera integral.

Además de comercializar el elote y su hoja, los residuos que quedan tras el desgranado se destinan como alimento para el ganado, mientras que el pelo de elote es adquirido por hierberías, logrando así un aprovechamiento total del producto.

Lo que inició como un pequeño negocio familiar de nombre "Elotera El Burrito", con el paso del tiempo se ha consolidado como una pequeña empresa generadora de empleo y oportunidades.

A través de este proyecto, la familia Cuevas Presas ha brindado trabajo a adultos mayores que enfrentan dificultades para ser contratados por su edad, así como a jóvenes que, gracias a esta labor, han logrado formarse como profesionistas.

Asimismo, ha representado una alternativa para grupos vulnerables que, al integrarse al trabajo del elote, han encontrado un camino alejado de los vicios.

El señor Antonio Cuevas explicó que, también traen elote proveniente de Río Verde, San Luis Potosí; Guanajuato e incluso Sinaloa, con el objetivo de garantizar el abasto durante esta temporada de alta demanda.

Señaló que, aunque el traslado del producto hasta la ciudad representa un reto logístico, realizan el esfuerzo para evitar el desabasto entre las familias de la Región Centro.

Indicó que actualmente comercializan hasta 200 kilos diarios de hoja para tamal; sin embargo, a partir del próximo 18 de diciembre estiman que las ventas podrían triplicarse debido a la cercanía de las festividades decembrinas.

En cuanto a los precios, detalló que el kilo de elote desgranado se vende en 70 pesos, mientras que la pieza tiene un costo de 10 pesos.

Reconoció que este año el precio del elote registró un incremento cercano al 50 por ciento en comparación con años anteriores, situación que los ha obligado, en algunos días, a trabajar hasta en un tercer turno para cumplir con los pedidos.

Finalmente, Cuevas destacó que también cuentan con sembradíos propios, uno ubicado en la región de San Pedro y otro más en el estado de Zacatecas, lo que les permite complementar la producción y mantener la calidad del producto que ofrecen a sus clientes.