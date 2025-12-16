Carlos Villarreal y Manolo Jiménez refuerzan seguridad en Monclova

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal participó en la XXXIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y dar seguimiento a la estrategia de seguridad en Coahuila.

Durante la sesión se presentaron los resultados en materia de seguridad correspondientes a 2025 y se aprobaron acuerdos para consolidar el Modelo de Seguridad Coahuila, reconocido a nivel nacional por sus resultados. El gobernador destacó que la coordinación permanente entre autoridades estatales, municipales y federales ha sido clave para que Coahuila se mantenga entre los estados más seguros del país.

Manolo Jiménez, Gobernador de Coahuila, subrayó que esta estrategia se fortalece con la participación de las Fuerzas Armadas, las corporaciones de seguridad, la iniciativa privada y la sociedad civil, trabajando de manera conjunta para proteger a las familias coahuilenses. Asimismo, resaltó la inversión histórica realizada en seguridad en todas las regiones, que incluye la construcción de cuarteles, la entrega de patrullas y el equipamiento táctico de las corporaciones.

El alcalde Carlos Villarreal reconoció el liderazgo del gobernador y reafirmó el compromiso de Monclova con el trabajo coordinado: "La seguridad es una prioridad. En Monclova seguimos sumados al esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado y la Federación para mantener la tranquilidad de nuestras familias", señaló.

Con su participación en este Consejo, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de prevención y seguridad, en coordinación permanente con el Gobierno del Estado, en beneficio de las y los monclovenses.