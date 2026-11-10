Escuelas en la Región Centro se preparan para frentes fríos: Abraham Segundo González

Las escuelas de la Región Centro ya están preparadas para enfrentar los frentes fríos, al contar con infraestructura y equipamiento para mantener condiciones adecuadas en las aulas, sin que hasta el momento se haya registrado ausentismo significativo por las bajas temperaturas.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos, informó que los planteles cuentan con equipos minisplit que pueden utilizarse en función de calefacción, además de condiciones para proteger a los estudiantes durante la temporada invernal.

Señaló que, aunque se ha presentado un descenso en las temperaturas, el clima se mantiene dentro de parámetros normales, por lo que la asistencia escolar no ha tenido afectaciones importantes.

Sin embargo, indicó que se revisarán los registros de preescolar para conocer si hubo alguna disminución.

Explicó que los protocolos para justificar inasistencias por frío establecen que en preescolar y primaria se aplican cuando el termómetro alcanza menos uno o menos dos grados centígrados, mientras que en secundaria el límite es de menos tres grados.

El funcionario agregó que también se supervisan las condiciones físicas de los salones, principalmente puertas, ventanas y vidrios, para garantizar que se encuentren en buen estado ante las bajas temperaturas.

En cuanto a las necesidades de infraestructura, aseguró que los planteles donde se retiraron redes eléctricas o techumbres ya están siendo atendidos y que actualmente las escuelas se encuentran normalizadas.

Finalmente, destacó que durante 2026 se ha avanzado en el equipamiento de los planteles educativos de la región.