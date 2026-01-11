Abraham Segundo González asegura regreso a clases en Coahuila

Con el cierre del receso invernal, la actividad escolar se reanudará este lunes 12 de enero en la Región Centro de Coahuila, donde más de 73 mil alumnos de nivel básico retomarán sus clases para dar continuidad al ciclo escolar 2025-2026, que entra en su segunda etapa.

Autoridades educativas confirmaron que los planteles se encuentran listos para el regreso, luego de que docentes y directivos realizaron los ajustes necesarios durante las sesiones de Consejo Técnico Escolar previas al reinicio de actividades. De acuerdo con el director de Servicios Educativos en la región, Abraham Segundo González, el retorno a las aulas se desarrollará de forma ordenada y sin contratiempos.

El funcionario destacó que este arranque marca un momento clave del ciclo escolar, al haberse alcanzado ya la mitad del periodo académico, por lo que llamó a fortalecer el compromiso colectivo entre escuelas y familias. Señaló que el acompañamiento de madres y padres de familia resulta fundamental para consolidar los aprendizajes y el desarrollo integral del alumnado.

Asimismo, subrayó la importancia de que las y los estudiantes retomen el ritmo escolar con disposición y entusiasmo, aprovechando el inicio del año como una oportunidad para reforzar hábitos de estudio, valores y convivencia dentro de la comunidad educativa.

Finalmente, reiteró que el objetivo central del sistema educativo es brindar a niñas, niños y adolescentes las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la vida con preparación y responsabilidad, tarea que —dijo— requiere del trabajo conjunto entre docentes, alumnos y familias.