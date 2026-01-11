Frontera: Sari Pérez refuerza medidas ante el frío extremo

Frontera, Coah.- Ante el ingreso del frente frío número 27, el Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez, reforzó las medidas de prevención y atención a la población, con el objetivo de proteger la seguridad y la integridad de las familias fronterenses frente a las bajas temperaturas, lluvias y fuertes ráfagas de viento previstas para los próximos días.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que desde el viernes se han registrado rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. Para el sábado se espera una temperatura máxima de 13 grados y mínima de 10, con vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. El domingo se prevé un descenso más marcado, con temperaturas máximas de 8 grados, mínimas de 7 y presencia de llovizna.

Para el lunes, el pronóstico indica un 70 por ciento de probabilidad de lluvia, con temperaturas entre los 6 y 8 grados. El martes se anticipa una ligera recuperación térmica, con una máxima de 14 grados y mínima de 6; mientras que para miércoles, jueves y viernes se esperan temperaturas máximas de entre 6 y 10 grados, manteniéndose el ambiente frío durante la semana.

Ante estas condiciones, Protección Civil mantiene habilitados los albergues temporales ubicados en el Gimnasio Municipal "Rodolfo Luna Torres" y en las instalaciones de la propia dependencia, los cuales se encuentran listos para atender a personas que lo requieran. De manera paralela, se realizan recorridos permanentes en colonias y sectores del municipio para identificar y apoyar a personas en situación vulnerable.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú reiteró que la protección de las familias fronterenses es una prioridad permanente de su administración, por lo que giró instrucciones para fortalecer las acciones preventivas y la coordinación entre las distintas áreas municipales. Señaló que, ante los frentes fríos pronosticados para la temporada, el Gobierno Municipal continuará trabajando con cercanía, sensibilidad y responsabilidad para cuidar a quienes más lo necesitan y brindar atención oportuna a la ciudadanía.