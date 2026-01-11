Frente Frío No. 27 provoca descenso de temperaturas en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El ingreso del Frente Frío No. 27 ha provocado un marcado descenso en las temperaturas en la Región Carbonífera de Coahuila, lo que ha llevado a las autoridades locales a activar albergues temporales para brindar resguardo a las familias más vulnerables y a personas en situación de calle.

La medida busca prevenir afectaciones a la salud derivadas de la exposición prolongada al frío extremo, informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, durante las madrugadas se registrarán temperaturas de un solo dígito, condición que se mantendrá a lo largo de toda la semana. Además, se prevé la posibilidad de aguanieve e incluso nevadas en los próximos días, lo que incrementa la alerta entre la población y las autoridades.

Las zonas más propensas a registrar nevadas serán las partes altas de la región, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a permanecer en sus hogares durante los días de mayor intensidad del frente frío. Se recomienda especial atención a los adultos mayores y menores de edad, quienes son más susceptibles a enfermedades respiratorias y complicaciones derivadas del clima.

Aunque el fenómeno afectará con mayor fuerza a la zona centro del estado, particularmente en municipios como Monclova y Saltillo, en Múzquiz también se anticipan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 4 y 5 grados Celsius. Las autoridades locales han reiterado la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Finalmente, se exhortó a la población a tomar precauciones adicionales, como evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente y reportar a personas en situación de calle para que puedan recibir atención en los albergues habilitados. La coordinación entre ciudadanía y autoridades será clave para mitigar los efectos de este frente frío.