Abraham Segundo González espera ajuste del calendario escolar en Coahuila

Autoridades educativas están en la espera de recibir la información oficial sobre el ajuste del calendario escolar, para ver las medidas que tomarán, por lo pronto siguen trabajando de manera normal.

El subdirector de Servicios Educativos Regionales, Abraham Segundo González, señaló que hasta el momento no han recibido un comunicado formal por parte de la Secretaría de Educación del Estado, por lo que siguen atentos a las instrucciones que se emitan en los próximos días.

"Por ahí todo lo vimos por los mismos lados, por las redes sociales, en donde estuvieron circulando videos del Secretario de Educación a nivel nacional en donde dio a conocer el ajuste, también hubo declaraciones de la Presidenta (Claudia Sheinbaum), pero estamos esperando las indicaciones oficiales del Estado".

Dijo que será la dependencia estatal la que determine si habrá alguna estrategia específica o cambios en la conclusión del ciclo escolar, incluyendo un posible adelanto en la salida de los alumnos.

"Estamos esperando cuál va a ser el procedimiento, si habrá un análisis o alguna estrategia, o si vamos a salir todos el día 5 para ir acatando indicaciones".

Abraham Segundo González reiteró que, mientras no exista un anuncio oficial, las escuelas continuarán trabajando con normalidad en toda la región.

"Por lo pronto estamos trabajando de manera normal en lo que nos dan un comunicado oficial, eso es lo que estamos esperando también para bajar las indicaciones", indicó.