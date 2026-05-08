Padres de familia rechazan adelanto de vacaciones

Padres de familia manifestaron su inconformidad ante el anuncio del adelanto del periodo vacacional, al considerar que dentro de los planteles existen las condiciones para llevar a cabo las actividades a pesar de las altas temperaturas y el mundial no deben influir en el programa educativo.

Tras el anuncio del Secretario de Educación a nivel federal, sobre el ajuste que realizarían en el calendario escolar, con el adelanto de vacaciones, padres de familia se manifestaron en contra y señalaron que es innecesario.

Aunque algunos padres reconocieron que durante la temporada de mayor calor, existe un problema en la región, al alcanzar temperaturas de más de 45 grados, las escuelas cuentan con las condiciones para llevar las actividades. "En las escuelas existen aulas climatizadas, acceso a agua y condiciones suficientes para mantener las actividades escolares sin modificar el calendario" así lo indicó María de los Ángeles, madre de familia de un alumno de preescolar.

Cuestionaron sobre el impacto que estos ajustes traerán a sus hijos en el tema académico, que si bien señalan que se recuperarán antes de entrar a clases del próximo ciclo escolar, consideran que es insuficiente.

Los padres también cuestionaron que el tema del Mundial haya sido uno de los aspectos por los que se tomó esta decisión, en donde dijeron que eso no debería de interferir con la educación de sus hijos.

Una de las preocupaciones de los padres de familia es el tema de las graduaciones y los gastos que ahora deberán adelantarse debido al recorte en las fechas de clases.

Así mismo señalaron que el adelanto de las vacaciones ocasionará problemas sobre todo a los padres que trabajan y tendrán dificultades en cuanto al cuidado de los hijos, durante el periodo vacacional.