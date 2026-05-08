Día de las Madres: Aumento de demanda en restaurantes de la región

Con la celebración del Día de las Madres, el sector restaurantero prevé un aumento de hasta un 50 por ciento en la demanda de servicios durante este fin de semana, que representa una oportunidad de recuperación económica tras un inicio de año complicado para los negocios del ramo.

Bretón Echeverría Vitali señaló que el 10 de mayo se mantiene como una de las fechas más importantes para los establecimientos de alimentos, debido a la alta afluencia de familias que acostumbran celebrar en restaurantes desde temprana hora.

Indicó que el aumento en la demanda comenzará a reflejarse desde este sábado, aunque el mayor flujo de clientes se espera para el domingo, principalmente en horarios de desayuno y comida.

Explicó que, aunque algunos establecimientos continúan manejando reservaciones, la alta demanda ocasiona que muchas familias lleguen directamente a esperar un espacio para poder festejar.

Mencionó que la expectativa del sector es alcanzar un incremento aproximado del 50 por ciento en el servicio, lo que permitirá mejorar las ventas tras un inicio de año complicado para los restaurantes.

Comentó que los negocios se preparan para esta fecha y algunos ofrecerán promociones, descuentos y menús especiales alusivos al Día de las Madres con el objetivo de incentivar la asistencia de clientes.

El sector restaurantero espera que la celebración deje una importante derrama económica, al tratarse de una de las fechas con mayor movimiento comercial para los negocios de alimentos y servicios.